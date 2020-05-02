Статистика коронавируса в мире на 2 мая: уже 3,4 млн случаев при 240 тыс. летальных исходах

В первой десятке стран-лидеров по распространению коронавируса не произошло никаких изменений

В мире по состоянию на 2 мая зафиксировано 3 402 034 случаев коронавируса при 239 622 летальных исходов. 1 083 908 человек выздоровели от COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В первой десятке стран-лидеров по распространению коронавируса не произошло никаких изменений.

Возглавляет "антирейтинг" с 1 131 492 инфицированными и 65 776 летальными случаями США. При этом, в Америке – самое большое количество выздоровевших от COVID-19 (161 563 человек).

Вслед за США идут Испания (242 988 случаев) и Италия (207 428). В Испании 142 450 человек вылечились от коронавируса. Учитывая количество инфицированных, в среднем на 1 случай коронавируса в Испании приходится 0,58 выздоровевших, в то время как в США это число составляешь лишь 0,14.

Замыкает первую десятку Бразилия с 92 202 случаями коронавируса, 6 412 летальными исходами и 38 039 выздоровевшими.

Как ранее сообщал Фокус:

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