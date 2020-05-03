Коронавирус в Швеции: супружеская пара открыла ресторан посреди поля для одного гостя в день

Из-за отсутствия официантов еду посетителям будут передавать с помощью корзины и веревок

В период эпидемии коронавируса супружеская пара из Швеции создала мини-ресторан, который отвечает всем правилам социального дистанцирования. Он расположен в поле недалеко от шведского городка Рансетер, в нем всего один столик и нет официантов.

Об этом сообщает CNN.

Уникальный ресторан получил название Bord för En ("Стол для одного"). Единственный столик предназначен для одного гостя в день.

Из-за отсутствия официантов еду посетителям будут передавать с помощью корзины и веревок. О смене блюд посетитель должен сигнализировать колокольчиком.

Создатели заведения, супруги-радиоведущие Расмус Перссон и Линда Карлссон, рассказали, что идея столика на лугу появилась у них после того, как после начала эпидемии коронавируса к ним в гости приехали родители. Чтобы не подвергать пожилых людей риску, им накрыли стол снаружи, а еду подавали через окно.

Меню ресторана состоит из трех блюд. На первое – картофельный хашбраун со сметаной и морской капустой. На второе – крокеты из сладкой кукурузы с маслом лесного ореха и морковно-имбирным пюре. Десерт – черника с охлажденными сливками и пудрой из свекольного сахара. Посетитель также сможет выбрать один из домашних безалкогольных напитков.

Заведение будет работать до 1 августа, и почти на каждый день он уже забронирован.

Отметим, когда в Европе были введены жесткие карантинные ограничения, включая соседние Данию и Норвегию, Швеция решила не прибегать к крайним мерам из-за пандемии.

В стране остаются открытыми школы, рестораны и торговые центры, но введены правила по социальному дистанцированию, а также запрещены собрания более 50 человек. Жителям страны советуют отказаться от лишних поездок.

Как ранее сообщал Фокус:

В Швеции зафиксировано более 18 600 случаев коронавируса и почти 2200 летальных случаев.