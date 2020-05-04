Пентагон: Китай и Россия используют пандемию в своих интересах

Министр обороны США утверждает, что обе страны пытаются продвинуть свои интересы в Европе

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия и Китай используют своих интересах чрезвычайную ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра, обе страны пытаются продвинуть свои интересы в Европе. Также Эспер назвал усилия Китая по продвижению сетевого оборудования для телефонов Huawei как злонамеренные.

"США знают, что некоторые (страны, – ред.) попытаются использовать эту пандемию, как способ инвестирования в критически важную промышленность и инфраструктуру, что в долгосрочной перспективе повлияет на безопасность", – ответил Эспер на вопрос, пытались ли Китай и Россий оказать влияние на Италию, посылая туда свою помощь.

"Потенциальные противники наверняка попытаются использовать свои интересы для продвижения своих интересов и создания разногласий в НАТО и Европе. Huawei и 5G являются важным примером этой злонамеренной деятельности со стороны Китая", – добавил министр обороны.

Заявления Эспера появились после того, как госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что у Вашингтона есть доказательства, что вирус появился в китайской лаборатории. Пекин отвергается все подобные обвинения.

Стоит подчеркнуть, что Россия и Китай отправили в Италию своих врачей, медоборудования и предметы личной защиты.

Также США давно призывают другие страны бойкотировать Huawei, который занимается созданием новых сетей мобильной связи 5G. Американская сторона советует тщательно проверять оборудование другой китайской фирмы ZTE.

Вашингтон говорит, что Китай может использовать это оборудование для шпионажа. Huawei и ZTE отрицают, что их снаряжение представляет угрозу безопасности.

"Зависимость от китайских поставщиков может сделать критически важные системы уязвимыми перед перебоями, манипуляциями и шпионажем. Это поставит под угрозу нашу способность общаться и обмениваться разведданными", – подытожил Экспер.

Помощь России, направленная в Италию, вызвала возмущения по поводу несвоевременной поддержи страны со стороны Евросоюза. Дипломаты из ЕС и НАТО расценили шаг России как геополитический.

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