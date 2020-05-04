Разведка КНР считает, что США пытаются подорвать отношение китайцев к Компартии, – СМИ

2020-05-04 19:09:00

76 0

Если события будут развиваться по наихудшему сценарию, не исключено и прямое военное столкновение США и Китая

Международные претензии к Китаю из-за вспышки коронавируса достигли рекордных масштабов со времен расстрела на площади Тяньаньмэнь.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с текстом доклада китайской разведки.

Если события будут развиваться по наихудшему сценарию, не исключено и прямое военное столкновение США и Китая.

Антикитайские настроения, укрепившиеся в связи с пандемией, могут привести к тому, что ряд стран начнут сопротивляться реализации китайских международных проектов, в том числе инфраструктурного проекта "Один пояс, один путь" в Евразии.

Аналитики из Китая уже назвали доклад аналогом "телеграммы Новикова" – документ посла СССР в США, который был выпущен в 1946 году и указывал на "опасности экономического развития США и укрепления их военной мощи". 

Текст сводится к выводу, что Вашингтон считает успехи Китая угрозой западным демократиям и предпочитает подорвать доверие китайцев к Коммунистической партии.

Расстрел на площади Тяньаньмэнь – подавление демонстраций в Пекине в 1989 году, при котором, по разным данным, погибли от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...