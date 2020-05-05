Статистика коронавируса в мире на 5 мая: число жертв превысило четверть миллиона
2020-05-05 07:30:00
Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Италии
По состоянию на утро 5 мая количество умерших от коронавируса в мире превысило 250 тысяч человек.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
В частности, в настоящее время зафиксировано 251 510 смертей от инфекции. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло до 3 584 071 человек. Вылечились от недуга 1 162 538 пациентов.
В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (1 180 288 случаев), Испания (218 011) и Италия (211 938).
Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Италии (29 079 умерших), Великобритании (28 734) и Испании (25 428).
В свою очередь материковый Китай зафиксировал один новый случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению Китая.
Отмечается, что больной COVID-19 недавно вернулся из-за границы. Кроме того, были зарегистрированы 15 бессимптомных случаев.
Как ранее сообщал Фокус:
- В мире по состоянию на утро 4 мая было зафиксировано более 3,5 миллиона подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
- Число погибших от коронавируса в Италии намного больше, чем сообщалось. К такому выводу пришли в Национальном институте статистики ISTAT. В отчете ISTAT о влиянии эпидемии на уровень смертности в Италии, говорится, что с 21 февраля, когда произошла первая смерть от COVID-19, и до 31 марта смертность в стране выросла на 39% по сравнению с средней за предыдущие пять лет.
- В Ухане выписали всех пациентов, лечившихся от коронавируса. В городских больницах не осталось ни одного пациента с диагнозом COVID-19.