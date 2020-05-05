Статистика коронавируса в мире на 5 мая: число жертв превысило четверть миллиона

Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Италии

По состоянию на утро 5 мая количество умерших от коронавируса в мире превысило 250 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

В частности, в настоящее время зафиксировано 251 510 смертей от инфекции. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло до 3 584 071 человек. Вылечились от недуга 1 162 538 пациентов.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (1 180 288 случаев), Испания (218 011) и Италия (211 938).

Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Италии (29 079 умерших), Великобритании (28 734) и Испании (25 428).

В свою очередь материковый Китай зафиксировал один новый случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению Китая.

Отмечается, что больной COVID-19 недавно вернулся из-за границы. Кроме того, были зарегистрированы 15 бессимптомных случаев.

Как ранее сообщал Фокус: