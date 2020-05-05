ВОЗ назвала спекуляцией заявление Помпео о распространении коронавируса из лаборатории в Ухане

ВОЗ "была бы рада" получить от США любую информацию о происхождении вируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала спекулятивным заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что коронавирус распространился из лаборатории в китайском городе Ухань.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает South China Morning Post.

"Мы не получали от правительства Соединенных Штатов каких-либо данных или конкретных доказательств относительно предполагаемого происхождения вируса – так что с нашей точки зрения, это остается спекулятивным", – сказал он.

Райан добавил, что ВОЗ "была бы рада" получить от США любую информацию о происхождении вируса.

"Если такие данные и доказательства есть, то решение о том, когда ими поделиться и поделиться ли, остается за правительством Соединенных Штатов, но ВОЗ трудно действовать в таком информационном вакууме", – отметил он.

Райан также сказал, что наука, а не политика, должна быть в центре обмена мнениями с китайскими учеными по этому вопросу, предостерегая против "агрессивного расследования правонарушений", пишет Reuters.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у американской разведки есть "значительное количество доказательств" того, что коронавирус распространился из лаборатории китайского Уханя.

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