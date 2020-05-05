ВОЗ назвала спекуляцией заявление Помпео о распространении коронавируса из лаборатории в Ухане
2020-05-05 08:39:00
ВОЗ "была бы рада" получить от США любую информацию о происхождении вируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала спекулятивным заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что коронавирус распространился из лаборатории в китайском городе Ухань.
Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает South China Morning Post.
"Мы не получали от правительства Соединенных Штатов каких-либо данных или конкретных доказательств относительно предполагаемого происхождения вируса – так что с нашей точки зрения, это остается спекулятивным", – сказал он.
Райан добавил, что ВОЗ "была бы рада" получить от США любую информацию о происхождении вируса.
"Если такие данные и доказательства есть, то решение о том, когда ими поделиться и поделиться ли, остается за правительством Соединенных Штатов, но ВОЗ трудно действовать в таком информационном вакууме", – отметил он.
Райан также сказал, что наука, а не политика, должна быть в центре обмена мнениями с китайскими учеными по этому вопросу, предостерегая против "агрессивного расследования правонарушений", пишет Reuters.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у американской разведки есть "значительное количество доказательств" того, что коронавирус распространился из лаборатории китайского Уханя.
Как ранее сообщал Фокус:
- Разведка США еще в конце ноября сообщала, что в китайском городе Ухань возникла вспышка вируса, изменившая образ жизни и бизнес.
- В Госдепе США заявили, что Китай скрывает от мира информацию о коронавирусе. И поэтому Китай якобы ставит под угрозу жизни многих людей по всему миру.
- В середине апреля лояльный к Белому дому телеканал Fox News со ссылкой на "многочисленные источники, знакомые с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы" сообщил, что коронавирус лабораторным путем перенесли от летучей мыши к человеку в Ухане, а вспышка началась из-за несчастного случая.
- При этом, как отмечают американские СМИ, в Китае уже происходили утечки опасных вирусов из лаборатории. Например, 2004 году в Пекине случилась вспышка "атипичной пневмонии" после нарушения правил безопасности в вирусной лаборатории.
- Китайские власти могли скрывать масштабы распространения коронавируса и данные относительно его опасности для того, чтобы успеть запастись необходимыми товарами медицинского назначения. Такого мнения придерживаются некоторые должностные лица в США, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на материалы американской разведки.