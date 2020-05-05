Число умерших от коронавируса в Британии превысило 32 тыс., – Национальное бюро статистики

Реальное число смертей может быть еще больше

Великобритания вышла на первое место по числу жертв от коронавируса в Европе. Согласно данным Национального бюро статистики страны (ONS) общее число умерших от болезни в Британии превысило 32 тысячи.

Об этом сообщает ВВС.

Данные бюро включают, в том числе, случаи смерти людей с подозрением на коронавирус на дому, в домах престарелых и хосписах. Обычно такие данные приходят с опозданием по сравнению с ежедневными сводками министерства здравоохранения, в которых фиксируются смерти только в больницах.

По данным британского Минздрава на вечер понедельника, число умерших от коронавируса достигло 28,7 тысяч. По данным Университета Джонса Хопкинса на утро вторника, в Британии умерло чуть более 28,8 тысяч человек (для сравнения, в Италии - чуть более 29 тысяч).

Статистика ONS говорит о том, что реальное число жертв коронавируса намного больше.

На фоне этого, британская оппозиция продолжает критиковать правительство за запоздалую реакцию на вспышку коронавируса, неспособность обеспечить массовое тестирование населения и предоставить средства защиты для работников больниц.

Премьер-министр Борис Джонсон, в то же время, заявляет, что пик эпидемии пройден, и власти готовятся постепенно ослаблять карантин.

На основе данных ONS газета Times провела моделирование и пришла к выводу, что реальное число смертей от Covid-19 в Британии превышает 55 тысяч.

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