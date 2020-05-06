700 млн долларов за шесть месяцев: Илон Маск получил свою крупнейшую премию в Tesla

Предпринимателю не платят зарплату, но он получает акции за выполнение ключевых показателей

Главный идейный вдохновитель Tesla Илон Маск получит от компании акции стоимостью около 700 миллионов долларов. Эта самая большая премия, которую Маск получил на должности гендиректора, сообщает Bloomberg.

На должности гендиректора Tesla Маск не получает зарплату или бонусы прямыми деньгами. Совет директоров согласовал для него систему выплат опционами. Так, предприниматель может выкупить акции компании дешевле рыночной стоимости, если компания достигнет ключевых показателей в течение десяти ближайших лет.

В течение шести месяцев Маск вывел компанию на среднюю рыночную капитализацию в размере 100 миллиардов долларов. Это были первые две цели компании, за выполнение которых теперь Маск имеет возможность выкупить 1% акций Tesla или 1,69 миллиона акций по цене в 350.02 доллара за штуку. При этом, по состоянию на 6 мая рыночная стоимость акций Tesla составляет 768,21 доллара.

Таким образом, если Маск сразу продаст акции, он может заработать 706 миллионов долларов.

Гендиректор не сможет продать акции в ближайшие пять лет, но он уже владеет ценными бумагами компании на 26,4 миллиарда долларов.

За выполнение всех ключевых показателей Tesla в общей сложности Маск может получить награду в размере 50 миллиардов долларов. Окончательная цель компании — добиться капитализации в размере 650 миллиардов долларов.

48-летний предприниматель, изобретатель и инженер Илон Маск уже является одним из самых богатых людей в мире. Его состояние оценивается в 38,5 млрд долларов.

Как ранее сообщал Фокус:

Илон Маск заявил, что посвятит себя Марсу и решил распродать всю свою недвижимость.