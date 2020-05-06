Не менее 90 тыс. медработников в мире заразились коронавирусом, – Международный совет медсестер

Около 260 медсестер умерли от COVID-19 в разных странах

По меньшей мере 90 тыс. медработников по всему миру заразились COVID-19, а возможно, их число вдвое больше. Об этом заявил Международный совет медсестер (ICN), в который входят около 130 национальных объединений медсестер, представляющих интересы 20 млн медработников.

По данным ICN, не менее 260 медсестер умерли от COVID-19 в разных странах. "Данные по числу заболевших работников сферы здравоохранения выросли до 90 тыс., но это по-прежнему заниженная оценка, потому что она не охватывает все страны мира", – заявил генеральный директор ICN Говард Кэттон.

Оценка в 90 тыс. заболевших получена на основании данных из 30 стран. Как отметил Кэттон, "если среднее число заразившихся среди медработников находится, как мы предполагаем, на уровне 6%, это означает, что во всем мире число заразившихся работников здравоохранения сейчас может быть более 200 тыс.".

ICN призывает систематически собирать данные об инфекциях и смертях работников здравоохранения национальными правительствами и централизованно хранить их в ВОЗ. Такой шаг продемонстрировал бы уважение к медсестрам, которые отдали свои жизни.

Всемирная организация здравоохранения в последний раз публиковала свой подсчет по числу заразившихся COVID-19 медработников 11 апреля, тогда она оценивала их число в 22 тыс. человек.

Как ранее сообщалФокус: