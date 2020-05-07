Статистика коронавируса в мире на 7 мая: за сутки выявлено более 90 тысяч новых больных
2020-05-07 07:35:00
В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы два подтвержденных случая заражения коронавирусом
По состоянию на утро четверга, 7 мая, общее количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в мире превысило 3,7 миллиона.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
В частности, в настоящее время зафиксировано 3 755 341 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. Вчера утром, 6 мая, сообщалось о 3 663 824 случаях заболевания COVID-19.
Всего вылечились от недуга 1 245 413 пациентов. Из-за осложнений, вызванных COVID-19, умерли 263 831 человек.
В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (1 228 603 случаи), Испания (220 325) и Италия (214 457).
Возглавляют печальную статистику смертности США – там зарегистрирован 73 431 умерший от коронавируса. На втором месте находится Великобритания (30 150), на третьем – Италия (29 648).
В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы два подтвержденных случая заражения коронавирусом и шесть бессимптомных больных, сообщает Госкомздрав КНР.
Все случаи с бессимптомными носителями имеют внутреннее происхождение, два подтвержденных – ввозные.
За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.
Тем временем, в Бразилии к среде зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались более 8 тыс. человек по всей стране, сообщил портал Globo.
Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зарегистрированных зараженных превысило 100 тысяч человек.
Самое большое количество смертей зарегистрировали на севере и северо-востоке страны, а также в штатах Сан-Паулу и в Рио-де-Жанейро. Выздоровели 22,8 тысячи человек.
Как ранее писал Фокус:
- Количество людей в мире, излечившихся от коронавирусной болезни, по состоянию на утро 6 мая приближалось к 1,2 миллионам. Всего с начала пандемии на тот день был зафиксирован 3 663 824 случай заболевания COVID-19. Умерли от коронавируса 257 277 человек.
- По состоянию на утро 6 мая количество выявленных в Украине случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 13 184. За последние сутки зафиксировано 487 новых положительных тестов на COVID-19.
- 5 мая Великобритания вышла на первое место по числу жертв от коронавируса в Европе. Согласно данным Национального бюро статистики страны (ONS) общее число умерших от болезни в Британии превысило 32 тысячи.