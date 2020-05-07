В Нью-Йорке большинство новых пациентов с COVID-19 редко выходили на улицу, – губернатор

Штат Нью-Йорк лидирует в США по числу заболевших COVID-19

В американском штате Нью-Йорк большинство новых пациентов с подтвержденным COVID-19 находились дома и редко выходили на улицу.

Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо во время брифинга, сообщает CNBC.

По его словам, согласно собранной в больницах штата статистике, на основании анализа 1269 случаев заражения, собранных 113 больницами штата в течение трех дней, 66% нью-йоркцев подхватили заразу дома.

"18% человек госпитализировали из домов для престарелых, менее 1% – из тюрем, 2% – из бездомного населения, 2% – из других учреждений, но 66% людей находились дома, что нас шокирует. Это неожиданность. Подавляющее большинство людей было дома. Мы думали, что, возможно, они пользуются общественным транспортом, и мы принимали особые меры относительно общественного транспорта, но на самом деле нет, потому что эти люди буквально были дома", – заявил Куомо.

Также, по словам Куомо, почти в 84% случаев госпитализации речь идет о людях, которые не добирались на работу с помощью автомобильных служб, собственных автомобилей, общественного транспорта или пешком. Глава штата отметил, что большинство больных – пенсионеры или безработные. В целом 73% пациентов старше 51 года.

Чиновник добавил, что большинство госпитализированных живет в городе Нью-Йорк, или в его окрестностях, не работает и не путешествует. Также, по его словам, немало пациентов являются представителями национальных меньшинств – афроамериканцы или мигранты из Испании.

Также по словам Куомо, 96% опрошенных пациентов имели сопутствующие заболевания, что означает, что почти все имели другое хроническое заболевание до заражения коронавирусом, пишет Forbes.

Вместе с тем, Куомо отметил, что уровень госпитализации в штате продолжает снижаться, хотя и "мучительно медленными" темпами. Так, ежедневно в штате фиксируют около 600 новых случаев заражения COVID-19.

Штат Нью-Йорк лидирует в США по числу заболевших COVID-19. На его территории действует карантин. По словам губернатора Эндрю Куомо, после 15 мая ограничения в Нью-Йорке могут начать постепенно снимать.

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