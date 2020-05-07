Анализы на COVID-19 будет брать находящаяся в аэропорту частная лаборатория

С путешественников, желающих въехать в Австрию и избежать двухнедельного карантина, взимается 190 евро, сообщает Еuronews.

Отмечается, что если у прибывающих в столицу Австрии (сейчас граница открыта только для граждан Шенгенской зоны) нет действующей медицинской справки, подтверждающей отрицательный результат на СOVID-19, то им на выбор предлагается два варианта: отправиться на 2-недельный карантин или сделать тест на коронавирус непосредственно в аэропорту.

Анализы на COVID-19 будет брать находящаяся в аэропорту частная лаборатория. Результаты будут готовы в течение 2-3 часов. Отрицательный результат позволяет избежать обязательного для прибывших в страну из-за границы двухнедельного карантина. Но такое "удовольствие" платное. Стоимость экспресс-теста – 190 евро.

"Да, это довольно дорого. Эти расходы придется закладывать в бюджет поездки. Но это цена, которую придется заплатить за безопасность людей. Мы считаем, что подобные меры необходимы. Пока Австрии удавалось сдерживать эпидемию более эффективно, чем в соседних странах", – заявил евродепутат от Австрии Лукас Мандль.

Однако это довольно дорого для людей со средним достатком, тем более если речь идет, например, о семье из нескольких человек. В этой связи тесты вызвали полемику.

"Подобные траты могут позволить себе только достаточно состоятельные люди. Очевидно, что такой способ бороться с эпидемией сложно назвать справедливым. Получается, что богатые смогут обойти карантин, а что делать с остальными?", – говорит евродепутат от партии "Зеленых" Микаэль Блосс.

Австрия продемонстрировала один из самых низких показателей в Европе по числу заразившихся коронавирусом. По данным Университета Джона Хопкинса, в Австрии к настоящему времени заразилось 15 684 человека, а 608 умерли от COVID-19.

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