С паспортом на спецзадание. Мадуро говорит, что поймал американцев, готовивших переворот
2020-05-07 13:28:00
На государственном телевидении Венесуэлы показали видео с признанием одного из задержанных
В Венесуэле опубликовали видео, где бывший американский солдат признается в якобы попытке захвата аэропорта в Каракасе для экстрадиции президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Financial Times.
На записи, показанной во время пресс-конференции Мадуро, бывший офицер армии США Люк Денман говорит, что его командир поручил ему "обеспечить контроль над аэропортом для безопасной перевозки Мадуро и приема самолетов".
Бывший военный также добавил, что в его задачи входило "обеспечение безопасности сектора, прием самолетов, в том числе одного для Мадуро, чтобы отвезти его в США".
Подробности о том, где и при каких обстоятельства было записано видео остаются неизвестными. В прошлом правозащитные организации обвиняли режим Мадуро в применении насилия для получения признания от подозреваемых.
В Госдепартаменте США заявили, что режим Мадуро проводит "крупную кампанию по дезинформации", в которой трудно отделить факт от пропаганды.
В свою очередь, в правительство Мадуро говорят, что Денман и еще один бывший солдат из США Айран Берри были арестованы после того, как они и несколько венесуэльцев попытались выйти на берег к западу от Каракаса. Мадуро назвал их "наемниками-террористами", чьей целью было свержение его правительства.
Кроме этого, на обнародованном видео, Денман рассказал, что работает на Джордана Гудро, бывшего офицера спецназа США и основателя частной охранной фирмы Silvercorp USA из Флориды. Денман подтвердил, что в некотором роде выполнял роль наемника.
На вопрос о том, кто командовал Гудро, Денман отметил: "Президент Дональд Трамп".
Трамп и другие члены его администрации, включая госсекретаря Майка Помпео, и главу Пентагона Марка Эспера отрицают какую-либо связь Вашингтона с произошедшим.
"Утверждения об обратном не заслуживают доверя, и на самом деле смешны. Операция США выглядела бы совсем иначе", – заявил высокопоставленный представитель администрации Трампа.
Изначально, венесуэльская сторона сообщала, что силы безопасности страны убили 8 "наемников-террористов" и арестовали еще двоих. Мадуро после этого, показал якобы паспорта задержанных. Он назвал двух американцев "членами службы безопасности Дональда Трампа".
Как ранее сообщал Фокус:
- США обвинили Мадуро в наркотерроризме и предлагают $15 млн за его арест. Обвинения были выдвинуты генеральным прокурором США Уильямом Барром.
- А Путин принял Мадуро в Кремле и пообещал ему помощь. Президент РФ поддержал диалог между Мадуро и оппозицией во главе с временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо.