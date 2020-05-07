В Великобритании заметили разную степень риска умереть от коронавируса среди этнических групп

Люди африканского, индийского, пакистанского и бангладешского происхождения имеют более высокие риски летального исхода, чем европейцы

В Великобритании обнаружили разную степень риска умереть от коронавируса среди различных этнических групп. Об этом сообщает британский Офис национальной статистики.

Так, люди африканского, индийского, пакистанского и бангладешского происхождения имеют более высокие риски летального исхода, чем европейцы.

По данным исследования, люди африканского происхождения обоих полов в 1,9 раза чаще умирают от коронавируса, чем люди европейского происхождения.

В Великобритании мужчины индийского, бангладешского и пакистанского происхождения умирали в 1,8 раза чаще мужчин европейского происхождения, а женщины тех же национальностей — в 1,6 раза чаще, чем европейские британки.

В докладе отмечается, что такая разница не является следствием социально-экономического положения различных этнических групп. Истинные причины этого пока неизвестны.

Как сообщает BBC, аналогичная ситуация наблюдается в США. Так, в Чикаго 72% умерших от коронавируса были африканского происхождения. При этом, представители этой группы составляют лишь треть населения города. В Джорджии 40% больных коронавирусом – люди европейского происхождения, но они составляют 58% населения штата.

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