Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с успехами в борьбе с пандемией

Глава КНДР заявил, что рад успеху КНР, как своему собственному

Глава КНДР Ким Чен Ын направил китайскому коллеге Си Цзиньпину письмо, в котором поздравил его с успехами в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Pollmedia.

"Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын направил устное личное послание генеральному секретарю ЦК КПК, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину в связи с тем, что Китай достиг успехов в работе против эпидемии COVID-19", – говорится в сообщении.

Ким Чен Ын также заявил, что рад успеху КНР, как своему собственному.

Северокорейский лидер выразил уверенность, что благодаря совместному преодолению различных вызовов, отношения между Китаем и КНДР стали "более прочными и продолжают развиваться".

Напомним, 25 апреля южнокорейские и японские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии". А гонконгские журналисты, со ссылкой на свои источники, даже сообщили, что Ким Чен Ын умер. На фоне таких слухов Китай направил в КНДР группу медицинских экспертов для проведения консультаций.

1 мая Ким Чен Ын публично появился на открытии завода по производству удобрений. Не было видно никаких признаков, что он перенес болезнь.

Как ранее писал Фокус:

Южнокорейская разведслужба заявила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын длительное время отсутствовал в публичном пространстве в связи с необходимостью уладить внутренние дела страны, а также из-за ситуации с коронавирусом.