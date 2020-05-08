Безработица в США ставит рекорды: за апрель 20,5 млн человек потеряли работу

Самые значительные сокращения произошли в гостиничном и ресторанном бизнесе – 7,6 млн человек

Уровень безработицы в США за апрель вырос до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте. По данным Минтруда, за месяц 20,5 млн человек потеряли работу, из них 19,5 млн – в частном секторе и 0,98 млн – в государственном.

Значительные сокращения произошли в гостиничном и ресторанном бизнесе – 7,6 млн человек, в розничной торговле – 2,1 млн, в сфере здравоохранения – 1,4 млн. Производственные предприятия сократили 1,3 млн человек, а строительные компании – 1 млн.

Газета The Washington Post отметила, что это наивысший уровень безработицы со времен Великой депрессии. Однако показатель оказался лучше, чем ожидали аналитики: в среднем они прогнозировали скачок безработицы до 16%.

Уровень безработицы с учетом американцев, выбравших частичную занятость по причинам экономического характера, в апреле вырос до 22,8% с 8,7% в марте.

Напомним, число безработных в Украине за время карантина (с 12 марта) увеличилось на 166 тыс. человек и на 5 мая составляет 463 422 человек, что на 50,3% больше по сравнению с прошлогодним показателем на этот период.

Как ранее сообщал Фокус: