Актриса говорит, что, согласно результатам ДНК-теста, у нее присутствуют российские, белорусские и польские корни

Американскую актрису с украинскими корнями Ольгу Куриленко подписчики затравили за поздравление с Днем победы и за заявление, что она не считает себя украинкой. Соответствующая дискуссия произошла под публикацией в Instagram-аккаунте знаменитости.

В частности, 8 мая, в своем Instagram актриса опубликовала фото сына, который раскрашивает картонный танк красными звездами, и написала поздравительные слова ко Дню победы.

"С Днем победы, Европа! А для наших, с завтрашним Днем победы", – подписала фото Куриленко.

Эти слова вызвали возмущение у пользователей. В ответ юзеры поинтересовались, кого Ольга считает "нашими".

"Наши" – все страны бывшего СССР, которые воевали в войне. Несмотря на то, что республик было много, чтобы все не перечислять, я написала "наших". Так короче", – ответила Ольга.

Впрочем на этом подписчики не успокоились и отметили, что актриса – не украинка. В ответ Куриленко написала, что она "не украинка, а славянка". На это пользователи заметили, что нет национальности "славянка".

"Если вы, родившись в Украине, не являетесь украинкой, то кто вы?", "Вы меня разочаровали", "Ваша фамилия заканчивается на -енко, а это чисто украинские фамилии", – комментировали они.

Актриса также пояснила, что, согласно результатам ДНК-теста, у нее присутствуют российские, белорусские и польские корни.

"Я просто правду сказала. Национальность определяют по крови, ведь правда? Так вот я 100% украинка. А тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет. Извините. Мне, вообще-то, все равно. Но тест так показал. Я сама удивилась", – ответила Куриленко.

Напомним, актриса Ольга Куриленко родилась в 1979 году в городе Бердянск Запорожской области. В 16 лет знаменитость уехала работать в Париж моделью.

Как ранее писал Фокус: