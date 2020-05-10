Статистика коронавируса в мире на 10 мая: инфицировано более 4 млн жителей планеты

Из-за осложнений, вызванных COVID-19, в мире умерли 279 321 человек

По состоянию на утро воскресенья, 10 мая, в мире зафиксировано 4 025 140 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Всего вылечились от недуга 1 376 002 пациентов. Из-за осложнений, вызванных COVID-19, умерли 279 329 человек.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (1 309 541 случай), Испания (223 578) и Италия (218 268).

Возглавляют статистику смертности также США – там от коронавируса умерли 78 794 человека. На втором месте находится Великобритания (31 662), на третьем – Италия (30 395).

Как сообщает Синьхуа, за минувшие сутки в континентальной части Китая в субботу было выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 9 мая в Украине коронавирусом заразились 14710 человек, среди них – 1026 детей и 2854 медиков.