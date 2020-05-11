"Безуспешно боремся". Полиция Лондона признала поражение в борьбе с нарушителями карантина
2020-05-11 16:58:00
С 13 мая людям собираются позволить выходить на улицу без ограничений по времени
Полиция Лондона заявляет, что не может справиться с нарушителями карантинных ограничений.
Об этом сообщает пресс-служба полиции лондонского боро Хакни.
"К сожалению, мы безуспешно боремся в этой войне в парках. Буквально сотни людей сидят, едят пиццу и пьют вино или пиво. Как всегда, огромное спасибо тем, кто соблюдает правила", – сказано в сообщении.
При этом, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 13 мая людям собираются позволить выходить на улицу без ограничений по времени – для физических тренировок, отдыха в парках и спортивных игр (последние – только с людьми, которые проживают вместе).
Люди, которые по характеру деятельности не могут работать из дома, смогут вернуться на работу. Остальных просят и дальше работать дистанционно.
Разрешат встречи людям, которые не проживают вместе – при условии, что это будет в парках и с соблюдением 2 метров дистанции.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.
- Перед этим главу МИД Британии Доминика Рааба назначили преемником Джонсона на случай, если тот заболеет коронавирусом.
- 9 апреля Джонсон пошел на поправку: его из палаты интенсивной терапии в обычную палату.
- 12 апреля Джонсон выписался из больницы, поблагодарил врачей и обратился ко всей Британии. В своем обращении премьер поблагодарил британцев за то, что они находятся на самоизоляции и тем самым защищают от коронавируса национальную систему здравоохранения.