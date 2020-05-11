Путин заявил о завершении нерабочих дней в России. В стране более 200 тысяч зараженных

За прошедшие сутки в РФ заразилось 11 656 человек

Президент России Владимир Путин заявил о завершении периода нерабочих дней, несмотря на рост заражений коронавирусом.

Об этом он сказал во время обращения.

"С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей экономики завершается", – сказал Путин.

По его словам, ситуация в России позволяет перейти к этапу постепенного снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Это решение коснется всех отраслей экономики.

При этом, режим самоизоляции сохранится для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

По его словам, губернаторы и дальше смогут принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении конкретных мер на региональном уровне.

Также Путин сказал, что с 12 мая полностью восстанавливается работа базовых отраслей экономики.

За прошедшие сутки, 10 мая, коронавирусом в России заразилось 11 656 человек, общее число достигло 221 344 человек. Страна вышла на третье место в списке стран, где больше всего зараженных коронавирусом.

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