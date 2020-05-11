В выражениях не сдерживался. Стало известно, с кем Борис Джонсон поговорил на прогулке в парке
2020-05-11 20:16:00
Премьер-министр Великобритании столкнулся с прохожим в парке, который высказал ему свою точку зрения по поводу карантина в стране
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был замечен прогуливающимся по Сент-Джеймсскому парку в Лондоне, его остановил прохожий, который был возмущен карантинными мерами.
Об этом сообщает Daily Mail.
Друг того самого прохожего рассказал изданию: "У Боба (прохожий в парке, – ред.) большой опыт работы на высшем управленческом уровне, и он очень зол на то, как правительство справилось с коронавирусным кризисом, особенно с тем, как обращаются с сотрудниками NHS (Национальной службы здравоохранения Великобритании, – ред.)".
Другой друг добавил: "Компания Боба проделала большую работу с NHS, и он в ярости на Бориса. Когда он увидел его, он воспользовался возможностью, чтобы сообщить ему, что он думает. Из того, что я слышал, Боб не сдерживался в выражениях. Он откровенный собеседник, который верит в достижение результатов и не верит, что Борис готов к работе".
70-летний Боб Медоус и его 68-летняя жена Сэнди живут в квартире стоимостью 2 млн фунтов стерлингов в эксклюзивном районе Пимлико на юго-западе Лондона, примерно в 10 минутах ходьбы от парка Сент-Джеймс. У них двое взрослых детей.
Оба они являются директорами Saxonbury Limited, консалтинговой компании, которая специализируется на подборе директоров для крупных компаний и консультировании старших руководителей.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.
- Перед этим главу МИД Британии Доминика Рааба назначили преемником Джонсона на случай, если тот заболеет коронавирусом.
- 9 апреля Джонсон пошел на поправку: его из палаты интенсивной терапии в обычную палату.
- 12 апреля Джонсон выписался из больницы, поблагодарил врачей и обратился ко всей Британии. В своем обращении премьер поблагодарил британцев за то, что они находятся на самоизоляции и тем самым защищают от коронавируса национальную систему здравоохранения.