Статистика коронавируса в мире на 12 мая: 74 228 новых случаев заболевания
2020-05-12 07:48:00
Коронавирус обнаружен в 212 странах и территориях
По состоянию на утро 12 мая в мире коронавирус был подтвержден у 4 255 954 человек, умерли от болезни 287 332 человек, выздоровели 1 527 496.Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.
Коронавирус обнаружен в 212 странах и территориях.
За минувшие сутки зафиксированы 74 228 новых случаев заболевания.
Напомним, три европейских страны обсуждают "мини-шенген" – хотят открыть границы для свободного перемещения. Так, главы МИД Словакии, Чехии и Австрии обсуждают возможность смягчить ограничения по пересечению границ своих границ.
Как ранее сообщал Фокус:
- На утро 11 мая в мире коронавирус был подтвержден у 4 180 923 человек, умерли от болезни 283 868 пациентов, выздоровели 1 493 401.
- В Украине за сутки 10 мая зафиксировано 416 случаев коронавируса, всего с начала эпидемии – 15648. За сутки умерли 17 человек, были выписаны – 228 человек. В Киеве было обнаружено наибольшее количество новых случаев в Украине – 66, но летальных исходов зафиксировано не было.
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