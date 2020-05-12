Число смертей от коронавируса в России может на 70% превышать официальные данные, – FT

В Госдуме уже назвали хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России

Реальное количество умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, утверждает Financial Times.

Издание Financial Times пришло к такому выводу в результате анализа данных об умерших от всех причин по Москве и Санкт-Петербургу, где в апреле было зарегистрировано на 2073 смерти больше, чем в среднем за предыдущие 5 лет.

"Официальные показатели смертности от COVID в этих двух городах за тот же период составили всего 629 случаев, в результате чего 1444 случая смерти, превышающие нормальный уровень смертности, остались неучтенными. Если добавить к этому 2009 случаев смерти от COVID, о которых сообщили власти по состоянию на утро понедельника (11 мая, – ред.), это будет означать увеличение числа погибших в России на 72%", – пишет издание.

Авторы статьи уточнили, что оценка о 72-процентном превышении реальной смертности от COVID над официальными данными является консервативной, так как основана лишь на данных о смертности в Москве и Петербурге. Если другие российские города и регионы также зафиксируют превышение числа умерших над зарегистрированными показателями смертности от COVID, то этот показатель возрастет.

В свою очередь депутат Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает "РИА Новости".

"Это просто непрофессиональный хайп", – сказал он.

По словам Онищенко, сделать выводы о смертности можно будет только после того, как закончится эпидемия. Он отметил, что данные по смертности будут корректироваться, а в больших городах средняя продолжительность жизни значительно выше, чем в регионах.

"Американцы считают свою статистику немного по-другому, у них другой счет идет, не будем на это обращать внимания", – добавил Онищенко.

Согласно показателям, опубликованным на портале открытых данных правительства Москвы, в апреле количество смертей на 20% превысило средние значения для этого месяца за последние десять лет. При этом в мае Минздрав сообщал о снижении уровня смертности в России за первые три месяца 2020 года, пишет РБК.

Кстати, официально в России за минувшие сутки зарегистрировано 10 899 случаев коронавируса. В стране уже заболели 232 243 человека, что вывело РФ на второе место в мире по числу инфицированных, пишет ТАСС. По состоянию на вторник, 12 мая, выздоровели в РФ 43 512 пациентов, 2 116 человек умерли. Смертность от коронавируса составляет 0,9%.

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