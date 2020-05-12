Миллиардер Джордж Сорос считает, что США и Китаю будет очень сложно сотрудничать в условиях противостояния демократической и автократической систем власти

Инвестор-миллиардер и филантроп Джордж Сорос заявил, что конфликт между США и Китаем усложняет кризис с пандеией, так как странам необходимо вместе работать над изменением климата и разработкой вакцины от COVID-19. Об этом он рассказал в интервью Independent.

При этом сотрудничество усложняется в условиях противостояния демократической и автократической систем власти в этих странах.

"Но, очевидно, что мы не можем работать вместе, так как уже конкурируем в том, кто будет разрабатывать и использовать вакцину. Есть много людей, которые говорят, что мы должны тесно сотрудничать с Китаем, я не поддерживают этого. Мы должны защищать наше демократическое открытое общество. В это же время, мы должны найти способ сотрудничать. Это будет нелегко", – говорит Сорос.

Он говорит, что он сопереживает гражданам Китая, потому что "они живут под властью диктатора, президента Си Цзиньпина". Миллиардер не исключает, что из-за коронавируса власть Си Цзиньпина в Китае может ослабнуть. Сорос считает, что многие китайцы возмущены сокрытием на первом этапи опасности коронавируса и недовольны дальнейшими мерами правительства по бороьбе с эпидемией.

"Когда Си отменил ограничения срока и назначил себя, по сути, президентом на всю жизнь, он уничтожил политическое будущее важнейших и самых амбициозных людей среди очень ограниченной и конкурентной элиты. Это большая ошибка с его стороны. Поэтому да, в определенной степени он очень сильный, но в то же время чрезвычайно слаб и теперь, возможно, уязвим. Борьба в китайском руководстве - это то, за чем я очень внимательно слежу, я на стороне тех, кто верит в открытое общество. И в Китае много людей, которые тоже очень поддерживают открытое общество", – отметил Сорос.

По мнению Сороса, президент США Дональд Трамп также хотел бы стать диктатором.

"Но он не может, потому что в США существует конституция, которую люди все еще уважают. И это будет мешать ему делать определенные вещи. Это не значит, что он не будет пытаться, потому что он буквально борется за свою жизнь. Я также скажу, что верил в то, что Трамп разрушит сам себя, и он превзошел мои самые смелые ожидания", – подчеркивает инвестор.

Также Сорос высказал свои опасения по поводу будущего Европейского Союза.

"Меня особенно волнует выживание ЕС, поскольку это незавершенный союз. ЕС был в процессе создания, но этот процесс так никогда и не завершился. Именно это делает Европу чрезвычайно уязвимой, более уязвимой, чем США. И не только потому, что это незавершенный союз, но и потому, что он основан на верховенстве права. А колеса правосудия движутся очень медленно, тогда как угрозы, такие как COVID-19, движутся очень быстро. Это создает особую проблему для Европейского Союза", – подытожил Сорос.

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