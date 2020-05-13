Статистика коронавируса в мире на 13 мая: 85 312 новых случаев заболевания

Коронавирус обнаружен в 212 странах и территориях

По состоянию на утро 13 мая в мире коронавирус был подтвержден у 4 342 540 человек, умерли от болезни 292 893 человек, выздоровели 1 602 476. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Коронавирус обнаружен в 212 странах и территориях.

За минувшие сутки зафиксированы 85 312 новых случаев заболевания.

Как ранее сообщал Фокус: