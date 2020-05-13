Статистика коронавируса в мире на 13 мая: 85 312 новых случаев заболевания
2020-05-13 07:42:00
Коронавирус обнаружен в 212 странах и территориях
По состоянию на утро 13 мая в мире коронавирус был подтвержден у 4 342 540 человек, умерли от болезни 292 893 человек, выздоровели 1 602 476. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.
Коронавирус обнаружен в 212 странах и территориях.
За минувшие сутки зафиксированы 85 312 новых случаев заболевания.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 12 мая в мире коронавирус был подтвержден у 4 255 954 человек, умерли от болезни 287 332 человек, выздоровели 1 527 496.
- В Украине за сутки 10 мая зафиксировано 416 случаев коронавируса, всего с начала эпидемии – 15648. За сутки умерли 17 человек, были выписаны – 228 человек. В Киеве было обнаружено наибольшее количество новых случаев в Украине – 66, но летальных исходов зафиксировано не было.
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