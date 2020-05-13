640 тыс. записей. Журналистам "слили" данные китайских военных об эпидемии Covid-19

База данных с записями о том, как развивалась эпидемия коронавируса с точными координатами и временем обнаружения новых случаев Covid-19 использовалась в Оборонном научно-техническом университете Народно-освободительной армии Китая и была передана журналистам американского издания Foreign Policy. В ней содержится 640 тыс. обновлений из 230 городов страны

Согласно официальным данным Китая, с начала вспышки коронавируса в конце прошлого года на материковой части страны зафиксировали 82 919 случаев COVID-19, из которых 4633 закончились летальным исходом. Однако есть вероятность, что эти данные, переданные в другие страны, были занижены, в отличие от реальной статистики, которая была нужна Пекину для борьбы с инфекцией.

"Непрозрачность и недоверие внешних наблюдателей к системе, построенной Коммунистической партией Китае, затрудняет оценку того, насколько достоверны официальные данные, однако информация, которая непосредственно использовалась китайскими чиновниками, может быть весьма ценной для правительств других стран", – пишет издание.

Такой информацией может оказаться база данных Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая, где аккумулировалась вся информация о распространении Covid-19 по стране. Источник утечки, который пожелал остаться анонимным, сказал, что эта база данных собрана университетом, который создал онлайн-трекер, где каждый желающий может увидеть районы, где были зафиксированы случаи заболевания. Журналисты отмечают, что открытая информация не противоречит полученным данным, но вся база настолько большая, что требует дополнительного изучения.

"Здесь есть более 640 тыс. обновлений, охватывающих не менее 230 городов. Иными словами, база содержит 640 тыс. строк, в которых записано количество случаев в конкретном месте на момент сбора данных. Каждое обновление включает в себя информацию о широте и долготе, а также "подтвержденное" количество случаев в том или ином месте. Информация охватывает временной отрезок от начала февраля до конца апреля", – отмечает издание.

Данные из центра вспышки в Ухане и рядом с ним включают информацию о летальных случаях и тех, кто выздоровел. Неизвестно, по каким критериям авторы отчета определяли "подтвержденные" случаи и выздоровевших пациентов. Китай как миниму один раз обновлял свои методы подсчета, в результате чего в середине февраля количество случаев коронавируса в провинции Хубэй резко выросло. Статистика выросла из-за того, что в нее начали включать всех пациентов с пневмонией.

"База данных включает в себя местоположение больниц, названия жилых комплексов, отелей, супермаркетов, железнодорожных станций, ресторанов и школ по всей стране. Например, есть информация об одном случае коронавируса в KFC в восточной провинции Чжэньцзян 14 марта, или еще двух случаях в церкви города Харбин", – пишет издание.

Непосредственное участие в создании базы, предположительно, принимал директор департамента информации и коммуникации университета Чжан Хайсу.

В издании отмечают, что полученные данные от источников не будут публично доступными из соображений безопасности источника, который передал информацию, но доступ к ней получат исследователи, изучающие распространение коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус: