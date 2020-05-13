Война бы не началась без СССР: в Польше не согласились с позицией Германии о виновнике Второй мировой

По мнению Варшавы, слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о единоличной вине нацистов за начало Второй мировой войны носят упрощенный характер

Позиция Германии о единоличной вине нацистов за начало Второй мировой войны в сентябре 1939 года является упрощением, заявили РБК в пресс-службе польского МИД.

На прошлой неделе министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андрес Виршинг в совместной статье для журнала Spiegel назвали национал-социалистический режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны. По мнению авторов, 8 мая 1945 года стало для немцев ценой, которую они заплатили за приход к власти Адольфа Гитлера и неспособность самостоятельно свергнуть нацистский режим.

"Попытки переписать историю самым постыдным образом за последние несколько месяцев требуют от нас ясного заявления, которое не должно было бы быть необходимым с учетом того, что исторические факты неизменны: именно Германия развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу, и именно она несет ответственность за Холокост", – говорится в статье Spiegel.

В Варшаве заявили, что без упоминания ответственности СССР авторы этого заявления "не стремятся раскрыть все исторические и политические детали".

"Большинство историков, тщательно исследовавших исторические документы, согласны, что в отсутствие принятия пакта Молотова-Риббентропа и его секретного протокола... война бы не началась", – заявили в ведомстве, обвинив Германию и СССР в разделении Европы на сферы влияния.

Варшава также обвинила советские власти в репрессиях против поляков.

В России считают попытки польских властей возложить ответственность за начало войны на Москву неприемлемыми. В частности, президент РФ Владимир Путин утверждал, что в преддверии Второй мировой войны руководство европейских стран, в том числе Польши, "бросило свой народ под колесницу германской нацистской военной машины".

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