Разведывательные службы США склонны считать, что на этот раз он жив и чувствует себя хорошо

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын опять не появлялся на публике и не делал никаких заявлений в течение 12 дней, пишет New York Post.

Причина такой ситуации неизвестна, однако разведывательные службы США склонны считать, что на этот раз он жив и чувствует себя хорошо.

1 мая Ким Чен Ын публично появился на открытии завода по производству удобрений. На фото, опубликованных северокорейскими СМИ, не видно никаких признаков того, что лидер КНДР перенес болезнь.

"Возможно, он действительно перерезает ленты на фабриках, мы больше склоняемся к тому, что он в полном порядке", – заявил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен.

"Но мы не можем проверить, настоящие ли это фотографии", – добавил он.

Роберт О'Брайен также отметил, что получить информацию из Северной Кореи довольно сложно, так как там ей неохотно делятся.

"Но они опубликовали фотографии его живого и здорового, и мы предполагаем, что так оно и есть", – резюмировал О'Брайен.

Отметим, в последнее время Ким Чен Ын стал все реже появляться на публике. В разведке США отметили, что в этом году его публично видели 17 раз. Это намного меньше, чем в обычное время. В среднем за этот период года лидер КНДР делает около 50 публичных выступлений. Однако, по данным многих СМИ, информация о том, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце, не соответствует действительности.

Как ранее писал Фокус:

25 апреля южнокорейские и японские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии". А гонконгские журналисты, со ссылкой на свои источники, даже сообщили, что Ким Чен Ын умер. На фоне таких слухов Китай направил в КНДР группу медицинских экспертов для проведения консультаций.