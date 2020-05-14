От первого лица: копы из США обнародовали видео погони и перестрелки с похитителем ребенка

Во время погони один из полицейских получил ранения

Полиция американского штата Орегон обнародовала видео погони и перестрелки, которые произошли 10 апреля в округе Кламат Фоллз. Об этом пишет KDRV.

Полицейские преследовали машину, за рулем которой был нетрезвый мужчина и похищенный им его шестилетний сын. Копы расстелили шипы на трассе, водитель был вынужден остановиться, но открыл огонь по полицейским. Один из них получил ранения.

Правоохранители открыли ответный огонь. В результате мужчина был убит, мальчик не пострадал. В пикапе нарушителя были найдены десять полностью заряженных магазинов и более 250 патронов. Стрелял он из автомата Калашникова АК-47. И успел выпустить около сорока пуль.

На видео, которое обнародовала местная полиция видно все происходящее. Это записи с нагрудных камер полицейских и с камеры, установленной в их машинах. Сначала машины мчатся по шоссе, потом съезжают на проселочную дорогу, а когда нарушителя удается остановить – он открывает огонь и пули пробивают лобовое стекло полицейского авто. Видно, как один из полицейских пригибается, стараясь избежать пуль. Потом видно, как двое копов забирают ребенка из машины нарушителя и подъезжает скорая.

Жюри присяжных, рассматривавшее данное дело, оправдала применение силы полицией штата и округа и освободила окружного полицейского от уголовного преследования за убийство.

Как ранее писал Фокус:

В прошлом году пятеро полицейских были ранены в американском Хьюстоне, когда вступили в перестрелку с наркоторговцами. В ходе перестрелки двое подозреваемых были убиты.