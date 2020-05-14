Герой британского шоу "Кто хочет стать миллионером?" не стал миллионером, хоть и дал верный ответ

Эндрю Таунсли не был уверен в правильном ответе и забрал деньги

Герой британской версии шоу "Кто хочет стать миллионером?" Эндрю Таунсли дал правильный ответ на последний вопрос, но не выиграл миллион. Мужчина не был уверен, что выбрал правильный ответ, поэтому решил забрать деньги и не участвовать в финальном раунде. Об этом пишет Daily Mail.

Эндрю Таунсли, бывший доктор из Глазго, сейчас страдающий от рассеянного склероза ответил на все вопросы и дошел до финальной ставки.

В последнем вопросе, правильный ответ на который принес бы герою миллион фунтов стерлингов, нужно было назвать первые в истории мотоциклетные гонки. Таунсли был уверен в ответе и воспользовался последней оставшейся у него подсказкой: он позвонил другу, но тот не смог ему помочь. Тогда Эндрю решил не рисковать, прекратил игру и забрал деньги — к тому моменту он выиграл 500 тысяч фунтов стерлингов.

После этого ведущий спросил, какой вариант он бы выбрал, если бы игра продолжалась. Таунсли сказал, что выбрал бы Isle of Man TT — и этот ответ оказался правильным. Ведущий призвал его не расстраиваться из-за упущенной части выигрыша и все равно отпраздновать победу.

Эндрю сказал, что потратит часть выигрыша на поездку к Ниагарскому водопаду, о чем всегда мечтал, но сейчас будет дожидаться конца карантина из-за пандемии коронавируса в самоизоляции. На вопрос, куда он потратит остальные деньги, мужчина ответил, что пока еще не решил.

Последний вопрос и правда оказался сложным, мало кто знает, но первые шоссейные состязания, организованные Французским Мотоциклетным Клубом на "Интернациональный Кубок", прошли в 1904—1905 гг. К участию допускались все страны, но только на технике собственного производства. В Англии на острове Мэн в 1907 году была организована собственная гонка — для стимуляции технического развития мотоциклетного строения, проводится она по сей день и известна как "Турист Трофи" (Isle of Man TT). Изначально для поощрения принципа экономичности расход бензина мотоциклов был ограничен. В 1909 г. это ограничение было снято и гонки Т. Т. стали исключительно скоростными.

Как ранее писал Фокус:

В Сан-Франциско люди копаются в мусоре миллионеров, зарабатывая более тысячи долларов в день. Например, 56-летний военный ветеран Джейк Орта – живет в субсидируемом правительством США доме рядом с домом основателя Facebook Марком Цукербергом. Однажды в мусорных баках Цукерберга ветеран обнаружил фен, пылесос, а также кофемашину, и все в рабочем состоянии.