В Китае ответили на иск в киевский суд за COVID-19: просят не перекладывать ответственность

Также в Китае говорят, что заслуживают сочувствия, ведь они сами пострадали от коронавируса

То, что Китай первым сообщил о коронавирусе, не значит, что он появился именно на территории этой страны.

Об этом говорится в ответе посольства КНР в Украине на иск одной из украинских общественных организаций с требованием компенсации за пандемию COVID-19.

"Китай лишь первым в мире заявил о появлении коронавируса нового типа. Чтобы выяснить, откуда возник вирус, необходимо получить точные и объективные выводы путем серьезного научного исследования", – говорят в посольстве.

"Возложить ответственность на страну, которая первой сообщила о появлении нового вируса, – в мире нет таких прецедентов и нет такой логики", – добавили в дипмиссии.

Также в Китае говорят, что они – пострадавшая сторона, которая "заслуживает сочувствия". "Мы никоим образом не сторона, которая извлекла бы пользу от пандемии, тем более не сторона, которая принесла беду другим", – говорится в сообщении.

Кроме того, в КНР напомнили о предоставляемой Украине помощи в борьбе с коронавирусом и призвали не перекладывать собственную бездеятельность на плечи других.

"Мы предоставляем Украине гуманитарную помощь, делимся опытом, помогаем Украине закупать в Китае медицинские товары... Уверены, что украинский народ непременно сможет в кратчайшие сроки полностью победить эпидемию", – добавили в посольстве.

12 мая в Окружной админсуд Киева подали иск на Госсовет Китай за бездеятельность по защите населения от коронавируса с требованием компенсации.

Кроме Китая ответчиками по иску также проходят Офис президента Украины, Кабмин, Минздрав, Минсоцполитики, СБУ, Офис генпрокурора, бывший премьер-министр Алексей Гончарук, экс-министры МОЗ Зоряна Скалецкая и Илья Емец, а также 48 нардепов (члены комитетов Рады по вопросам бюджета, здоровья нации, медпомощи и медстрахования).

Как ранее сообщал Фокус:

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация проводит "серьезное расследование" в отношении Китая и вспышки коронавируса.

Также американский лидер добавил, что в США еще не подсчитали сумму, которую компенсации, которую будут требовать от Китая, но она будет больше той, которую озвучили в Германии ($165 млрд).

Австралия также потребовала международного расследования о происхождении коронавируса. Глава МИД страны заявила, что существует серьезная обеспокоенность по поводу прозрачности Китая в вопросе COVID-19.