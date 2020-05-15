Даже если "Северный поток-2" достроят, его можно будет использовать только на 50%, – Зеркаль

Тем не менее, у "Газпрома" еще есть шанс – нужно подать в суд на немецкого регулятора и добиться исключения трубопровода из газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало Nord Stream 2 AG в освобождении от правил газовой директивы ЕС. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Большая победа в Берлине: только что немецкий независимый регулятор принял окончательное решение об отказе предоставить проекту "Северный поток-2" исключение из законодательства ЕС", – пишет Мельник.

"Украина благодарна Германии, даже если теперь судьбу трубопровода будет решать немецкая Фемида", – добавил посол.

У себя в Facebook советник главы "Нафтогаза" Елена Зеркаль пишет, что решение немецкого регулятора может заставить РФ приблизиться к европейским правилам функционирования газового рынка и провести анбандлинг "Газпрома".

"Кроме того, одна компания может пользоваться не более чем 50% мощностей трубопровода, а к остальным 50% владелец трубы должен предоставить свободный доступ для других компаний. А это сложно представить, ведь "вход в трубу" есть только на территории РФ", – пишет Зеркаль.

"Значит, если проект все же закончат, Россия сможет использовать трубу только на половину ее мощности", – пишет советник Коболева.

В то же время, у Nord Stream 2 AG есть еще месяц для того, чтобы подать апелляцию на решение немецкого регулятора, и этим правом компания воспользуется.

Затронула Зеркаль и тему транзита газа через Украину. "Сохранение транзитной роли Украины все еще под вопросом. Если трубопровод достроят, наш транзит с высокой вероятностью будет равен нулю. Именно поэтому санкции США играют решающую роль для блокирования строительства", – добавила она.

Как ранее сообщал Фокус:

12 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет с правками о санкциях против тех, кто строит "Северный поток-2".

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержатся положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2".

Штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена.

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2" из-за американских санкций.