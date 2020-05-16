Скрывался от суда 26 лет: во Франции задержали одного из организаторов геноцида в Руанде

84-летний Фелисьен Кабуга жил в городке Аньер-сюр-Сен под чужим именем

Во Франции задержали Фелисьена Кабугу, которого обвиняют в причастности к геноциду народа тутси в Руанде. Об этом сообщается на сайте Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов.

Отмечается, что 84-летний Кабуга 26 лет скрывался от правосудия и жил в городке Аньер-сюр-Сен под чужим именем. В полиции сообщили, что мужчину задержали в пригороде Парижа.

Кабуга является одним из главных фигурантов дела о геноциде в Международном трибунале по Руанде. Его обвиняют в финансировании резни, подстрекательстве к геноциду и в преступлениях против человечности.

Главный прокурор Серж Браммерц заявил, что арест Кабуги, которого считают одним из главных спонсоров геноцида, является "напоминанием о том, что виновные могут быть привлечены к ответственности даже через 26 лет после совершения преступлений".

Фелисьен Кабуга – тесть экс-министра планирования Руанды Огюстена Нгирабатваре, который был приговорен к 35 годам тюрьмы. В 2011 году Кабуга попал в список десяти самых опасных в мире преступников, которых разыскивает ФБР. За информацию о нем объявили награду в пять миллионов долларов.

Геноцид в Руанде начался в апреле 1994 года, когда после атаки на самолет президента Руанды Жювеналя Хабиариманы и президента Бурунди Сиприена Нтарьямира в стране произошел военный переворот. Новая власть, большинство в которой составляли представители племени хуту, обвинили другое племя – тутси – в причастности к гибели президентов.

Кабуга в те годы использовал свою радиостанцию для разжигания этнической ненависти между представителями народностей хуту и тутси, и распространения сообщений с целью подстрекательства к совершению преступлений против тутси.

В результате ста дней геноцида в Руанде погибли около 800 тысяч человек (до 20 процентов населения страны). Большинство жертв представляли этническое меньшинство из народности тутси, которых правительство, состоявшее из представителей народа хуту, обвинило в попытке порабощения Руанды. Среди погибших также были представители так называемых "умеренных хуту", которых власти обвинили в предательстве.

В конце 1994 года для расследования обстоятельств преступлений против человечности ООН учредила в танзанийском городе Аруша Международный трибунал. Большинство подозреваемых в причастности к геноциду были арестованы к началу 2000-х годов, первые приговоры были вынесены в 2008 году.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2011 году Международный трибунал ООН по Руанде приговорил к пожизненному заключению бывшего председателя правящей партии MRND и его заместителя за организацию в 1994 году геноцида народности тутси. Суд вынес приговор в отношении Матье Нгирумпатсе и Эдуарда Карамеры единогласно.

В том же году экс-министра по делам семьи в правительстве Руанды Полину Нирамасухуко признали виновной по семи из 11 эпизодов. Она не только участвовала в организации массового истребления людей, но и подстрекала собственного сына насиловать женщин из неугодного племени. Вместе с Нирамасухуко пожизненный срок получил и ее отпрыск – Арсен Шалом Нтахобали.