Премьера Новой Зеландии с женихом не впустили в ресторан из-за правил карантина

Рестораны и кафе ограничили количество мест для поситителей из-за коронавируса

Премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн и ее жениха Кларка Гейфорда не впустили в ресторан из-за новых правил, введенных для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает AP.

13 мая Австралия смягчила ряд карантинных ограничений. В частности, в стране разрешили работу ресторанов, но с обязательным соблюдением норм социального дистанцирования - между посетителями должно быть не менее 1 метра. В связи с этим многие заведения ограничили количество мест для клиентов.

Ардерн со своим женихом пришла ресторане Olive в Веллингтоне (столица Новой Зеленандии), однако в заведении их не пустили. Первым об этом сообщил случайный очевидец в Twitter.

"Ардерн попыталась зайти в Olive, но ей отказали, потому что оно переполнено", - написал он.

Вскоре на сообщение ответил жених Ардерн. Гейфорд отметил, что "должен взять за это ответственность", потому что заранее не забронировал место в заведении. По его словам, когда место освободилось, сотрудники кафе догнали их на улице и предложили вернуться.

Как ранее сообщал Фокус:

27 апреля власти Новой Зеландии заявили, что стране удалось победить эпидемию коронавируса, после чего в стране стали постепенно смягчать карантин.