Статистика коронавируса в мире на 19 мая: В США полтора миллиона случаев Covid-19

Всего от болезни в Штатах скончались 90 367 человека

По состоянию на утро 19 мая, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 4 805 005 человек, из которых 318 554 скончались и 1 787 539 выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Лидерами по заболеваемости остаются США – 1 508 867 случаев заражения. Второй страной по числу зараженных является Россия – 290 678 человека. За ней следуют Бразилия – 255 368, Великобритания – 247 709, Испания – 231 606.

По количеству умерших также лидируют США, всего от болезни там скончались 90 367 человека. В Великобритании умерло 34 876 пациентов с коронавирусом, в Италии – 32 007, во Франции – 28 242, в Испании – 27 709.

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