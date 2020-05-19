Статистика коронавируса в мире на 19 мая: В США полтора миллиона случаев Covid-19
2020-05-19 08:59:00
Всего от болезни в Штатах скончались 90 367 человека
По состоянию на утро 19 мая, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 4 805 005 человек, из которых 318 554 скончались и 1 787 539 выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.
Лидерами по заболеваемости остаются США – 1 508 867 случаев заражения. Второй страной по числу зараженных является Россия – 290 678 человека. За ней следуют Бразилия – 255 368, Великобритания – 247 709, Испания – 231 606.
По количеству умерших также лидируют США, всего от болезни там скончались 90 367 человека. В Великобритании умерло 34 876 пациентов с коронавирусом, в Италии – 32 007, во Франции – 28 242, в Испании – 27 709.
Как ранее сообщал Фокус:
- Врачи и медсестры в больнице Сен-Пьер в Брюсселе, столице Бельгии, отвернулись в молчаливом протесте, когда премьер-министр страны Софи Вильмес прибыла в больницу.
- По состоянию на утро 18 мая, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 4 713 769 человек, из которых 315 187 скончались и 1 733 963 выздоровели.
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