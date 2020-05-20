Украина получила $15,5 млн от США на борьбу с коронавирусом и его последствиями
2020-05-20 09:39:05
За последние 20 лет США инвестировали почти $5 млрд в общую помощь Украине
США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусом. Из этой суммы $13,1 млн пойдет на укрепление местного здравоохранения, $2,4 млн – на поддержку уязвимых слоев населения. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.
Эта помощь оказывается в рамках поддержки, которую США сейчас оказывают 120 странам. Сообщается, что с момента появления COVID-19 правительство США выделило $910 млн Государственному департаменту и Агентству США по международному развитию (USAID), которые и распределяют эти средства.
Украина получит больше, чем другие постсоветские страны. Узбекистану выделили $3,9 млн, Азербайджану – $3,6 млн, Казахстату – $3,1 млн, Грузии – $2,7 млн, Армении –$2,7 млн, Молдове – $2,2 млн, Беларуси – $1,7 млн, Туркменистану – $920 тыс., Киргизии – $900 тыс, Таджикистану – $866 тыс.
По данным Госдепа, за последние 20 лет США инвестировали почти $5 млрд в общую помощь Украине, в том числе около $362 млн – на здравоохранение.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 20 мая, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 4 897 567 человек, из которых 323 285 скончались и 1 688 619 выздоровели.
- Бразилия вышла не третье место в мире по количеству подтвержденных случаев коронавируса.
- Президент США Дональд Трамп направил письмо главе ВОЗ с ультиматумом, угрожая прекратить финансирование организации на постоянной основе. В письме Трампа говорится, что у ВОЗ есть 30 дней на то, чтобы провести "существенные улучшения" или рискнуть потерять миллионы и в целом членство США.