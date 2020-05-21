Статистика коронавируса в мире на 21 мая: количество заразившихся приблизилось к 5 млн

За последние сутки больше всего новых заражений диагностировали в Бразилии – 21 472

По состоянию на утро 21 мая, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 4 996 634 человек, из которых 328 120 скончались и 1 897 466 выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Лидерами по заболеваемости остаются США – 1 551 853 случаев заражения. Второй страной по числу зараженных является Россия – 308 705 человек. За ней следуют Бразилия – 291 579, Великобритания – 249 619, Испания – 232 555.

По количеству умерших также лидируют США, всего от болезни там скончались 93 439 человек. В Великобритании умерло 35 786 пациентов с коронавирусом, в Италии – 32 330, во Франции – 28 135, в Испании – 27 888.

Согласно данным Worldometer, за последние сутки больше всего новых заражений диагностировали в Бразилии – 21 472. Вслед идут США – 21, 408. В России подтверждено 8 764 новых случаев заражения.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 20 мая, общее количество зараженных коронавирусом в мире составило 4 897 567 человек, из которых 323 285 скончались и 1 688 619 выздоровели.