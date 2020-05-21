В США семейная пара нашла на дороге миллион долларов и сообщила о находке в полицию

2020-05-21 10:10:00

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Местная полиция отметила порядочность американской семьи

Семейная пара из округа Кэролайн в американском штате Вирджиния случайно обнаружила на дороге два мешка с деньгами в сумме около миллиона долларов и сообщила о находке в полицию. Об этом сообщил сайт WTVR.

Эмили и Дэвид Шанц в субботний полдень совершали поездку на автомобиле, когда почувствовали, что машина на что-то наехала. Выйдя  из автомобиля, они увидели лежащие на дороге два мешка. Приняв находку за мусор, они положили мешки в багажник автомобиля, чтобы выбросить на ближайшей мусорной свалке.

Когда они собирались выбросить мусор, то  увидели внутри мешков пластиковые пакеты и в них – деньги.

"Внутри мешков были пластиковые пакеты, на которых было написано "Почтовая служба",  – сказала Эмили Шанц.

Супруги позвонили в полицию. По прибытию на место, правоохранители обнаружили в найденных мешках около одного миллиона долларов.

Майор полиции Скот Мозер поблагодарил семью за порядочность.

"Найти почти миллион долларов и полностью вернуть  – это исключительная честность",  – сказал он.

В свою очередь Эмили Шанц заметила, что они с мужем "сделали правильно, ведь деньги нам не принадлежали".

Как ранее сообщал Фокус:

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