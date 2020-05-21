В США семейная пара нашла на дороге миллион долларов и сообщила о находке в полицию
2020-05-21 10:10:00
Местная полиция отметила порядочность американской семьи
Семейная пара из округа Кэролайн в американском штате Вирджиния случайно обнаружила на дороге два мешка с деньгами в сумме около миллиона долларов и сообщила о находке в полицию. Об этом сообщил сайт WTVR.
Эмили и Дэвид Шанц в субботний полдень совершали поездку на автомобиле, когда почувствовали, что машина на что-то наехала. Выйдя из автомобиля, они увидели лежащие на дороге два мешка. Приняв находку за мусор, они положили мешки в багажник автомобиля, чтобы выбросить на ближайшей мусорной свалке.
Когда они собирались выбросить мусор, то увидели внутри мешков пластиковые пакеты и в них – деньги.
"Внутри мешков были пластиковые пакеты, на которых было написано "Почтовая служба", – сказала Эмили Шанц.
Супруги позвонили в полицию. По прибытию на место, правоохранители обнаружили в найденных мешках около одного миллиона долларов.
Майор полиции Скот Мозер поблагодарил семью за порядочность.
"Найти почти миллион долларов и полностью вернуть – это исключительная честность", – сказал он.
В свою очередь Эмили Шанц заметила, что они с мужем "сделали правильно, ведь деньги нам не принадлежали".
Как ранее сообщал Фокус:
- Американка выиграла в лотерею 30 раз за сутки.
- В 2002 году 19-летний Мики Кэрол купил лотерейный билет для своей беременной жены и выиграл 9,7 миллиона фунтов стерлингов, потратил все деньги и пошел работать в шахту