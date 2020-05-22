Семья саудовского журналиста Джамаля Хашогги простила его убийц

За убийство пятерым осужденным грозит смертная казнь

Семья Джамаля Хашогги, которого убили осенью 2018 года в саудовском консульстве в Стамбуле, простила обвиняемых в этом преступлении. Об этом в Twitter от имени семьи написал сын Хашогги Салах.

В заявлении говорится, что сыновья прощают "тех, кто убил нашего отца", и делают это "в добродетельную ночь священного месяца Рамадан".

Напомним, Джамаль Хашогги – журналист, обозреватель и писатель, получивший известность как критик властей США и Саудовской Аравии. Он пропал 2 октября 2018 года после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Он пришел туда для получения документов, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции.

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Власти Саудовской Аравии сначала утверждали, что он пропал после того, как покинул дипломатическое учреждение. Однако 20 октября, под давлением доказательств, предоставленных властями Турции, они признали, что Хашогги был убит на территории консульства. Генпрокуратура королевства также сообщила, что по подозрению в убийстве задержаны 18 граждан Саудовской Аравии. Обвинения в причастности к убийству в итоге были предъявлены 11 из них, пятерым смертная казнь.

В апреле прошлого года тот же Салах Хашогги поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана за щедрость и гуманность. "Акты щедрости и гуманности проистекают из высоких моральных основ, которыми королевская семья обладает, а не из признания вины или скандала", – написал он в Twitter, добавив, что в его семье принято благодарить людей за добрые дела. Скорее всего, сын Хашогги имел в виду многомиллионную недвижимость, которую он и его семья получили от королевства после убийства отца.

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