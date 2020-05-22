Карантин подсобил. В Дубае строят "городок" на 2,1 млн кв.м. для интернет-магазинов

Ожидается, что первые здания откроются в ноябре 2020 года, а полностью проект завершат к 2023 году. Стоимость проекта – около $870 млн

В Дубае планируют открыть зону свободной торговли для e-commerce (онлайн-коммерции). Об этом пишет Tech Times.

Такая зона свободной торговли будет напоминать мини-городок, ведь ее площадь составит 2,1 млн кв.м. – это почти как Центральный вокзал в Нью-Йорке.

Проект реализуют две государственные компании ОАЭ – DAFZA и Wasl. Его стоимость оценивается в $870 млн. Располагаться "городок" будет по соседству с аэропортом Дубая.

Издание пишет, что к реализации такого проекта властей Дубая подтолкнул кризис из-за коронавируса, когда практически все операции перешли в онлайн.

Девелоперы уже заключили контракты ритейлерами, но с кем конкретно – пока неизвестно. Известно только, что это ритейлеры в сфере одежды, техники и ювелирных украшений.

Также примечательно, что арендаторов освободят от уплаты подоходного налога, и в то же время они смогут пользоваться всеми услугами "городка".

Ожидается, что первые здания откроются в ноябре 2020 года, а полностью проект завершат к 2023 году.

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