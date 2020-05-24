The New York Times на первой полосе поименно перечислила тысячу жертв коронавируса

Количество погибших от СOVID-19 в США приближается к 100 тысячам

Американская газета The New York Times в воскресенье, 24 мая, в своем свежем выпуске посвятила первую полосу жертвам коронавируса, опубликовав пофамильный список тысячи погибших в США. Об этом сообщается на сайте NYT.

Печатная версия издания вышла под заголовком: "Число жертв приближается к 100 000, бесчисленные потери".

"Это не просто имена в списке, они были одними из нас", - говорится в подзаголовке публикации.

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На первой полосе опубликовали имена тысячи жертва коронавируса, с короткими некрологами о них (возраст, место жительства, род занятий). Список продолжается на 22 странице.

"Когда страна приближается к мрачной отметке в 100 тыс. смертей из-за вируса, New York Times изучила некрологи и сообщения о смерти людей. Эта тысяча человек - только один процент из списка умерших", - говорится в публикации.

Напомним, США занимают первое место в мире по количеству зараженных и летальных случаев от коронавируса. По данным Университета Джона Хопкинса по состоянию на 24 мая всего заразились 1,6 млн человек, более 97 тыс. из них умерли.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп признался, что для профилактики коронавируса принимал препарат от малярии гидроксихлорохин по одной таблетке в день вместе с "начальной дозой" антибиотика азитромицин. После критики глава Белого дома отказался от приема препарата.