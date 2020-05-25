130 человек заявляют, что они дети скандального финансиста Джеффри Эпштейна и претендуют на его наследство

Эпштейн покончил с собой в тюремной камере после обвинения в педофилии

Финансиста и филантропа Джеффри Эпштейна обвинили в продаже людей в сексуальное рабство, педофилии и подкупе потенциальных свидетелей в июле 2019 года. Когда его заключили под стражу, финансист покончил с собой в тюрьме. Его наследство оценивают в 635 миллионов долларов и был создан сайт, чтобы найти наследников. Отозвались 386 человек, 130 из них заявили, что они дети покойного Эпштейна. Интересно, но Джеффри не был женат и официально признанных детей у него не было. Об этом пишет Daily Mail.

Сайт Epsteinheirs.com был создан Генеалогической службой Морзе, чтобы найти наследников Эпштейна. Ведь после его смерти имущество миллионера было оценено в 635 миллионов долларов и включает в себя особняк на Манхэттене, шикарное ранчо "Зорро" в штате Нью –Мехико, дом в Палм-Бич, два виргинских острова, комплекс на острове Грейт-Сейнт-Джеймс и еще несколько объектов недвижимости.

Исполнители уже продали пять автомобилей Эпштейна, включая "Бентли" за 195 000 долларов, "Мерседес" за 133 200 долларов и три "Шевроле" на общую сумму 112 000 долларов. Личности покупателей не разглашаются.

Теперь все, кто претендуют на наследство Эпштейна, называясь его детьми, должны пройти ДНК-тест. Также на денежную компенсацию претендуют более двух десятков женщин, которые подали иски на финансиста.

Харви Морзе, основатель Генеалогической службы, считает, что кто-то из 130, утверждающих, что они дети Эпштейна, вполне могут быть правы. "Джеффри Эпштейн вел беспорядочную половую жизнь и у него могут быть дети, о которых он не знал", - утверждает Морзе.

Джеффри Эпштейн и Харви Вайнштейн со спутницей на вечеринке/Фото: Forbes

66-летний финансист часто появлялся на публике в компании знаменитостей. С ним дружили президент Дональд Трамп, бывший президент Билл Клинтон и принц Эндрю, герцог Йоркский. Обвинения в адрес Эпштейна коснулись многих из его влиятельных знакомых.

Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп/Фото: скриншот

Принц Эндрю и Джеффри Эпштейн/Фото: Wireimage

Джеффри Эпштейн родился в Нью-Йорке и преподавал математику и физику в частной школе Далтон на Манхэттене. В 1976 году он начал работать в финансовой сфере, начав карьеру в инвестиционной банковской компании Bear Stearns. Спустя четыре года он стал партнером. Затем он основал собственную фирму J Epstein & Co, которая занималась управлением активами клиентов.

"Я знаю Джеффа уже 15 лет. Потрясающий парень, - говорил Дональд Трамп. - С ним очень весело. Говорят, даже, что он любит красивых женщин так же, как и я, и многие из них довольно молоды". У Эпштейна была репутация филантропа. В 2003 году он попал в заголовки газет, сделав пожертвование в размере 30 миллионов долларов Гарвардскому университету.

По версии обвинения, в 2002-2005 годах миллиардер приглашал девушек, некоторым из которых было 14 лет, в свои дома во Флориде и на Манхэттене в Нью-Йорке на секс-вечеринки. За сексуальные услуги он, по данным стороны обвинения, платил девушкам сотни долларов. Сам Эпштейн все обвинения отвергал и настаивал, что встречи происходили по обоюдному согласию, и он был уверен, что девушки были совершеннолетними. Финансисту грозило до 45 лет тюремного заключения.

Как ранее писал Фокус:

7 июля 2019 года власти США задержали Эпштейна. По версии следствия, он получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и "одалживал" их влиятельным людям. Миллиардер не признал вину, а слишком мягкое соглашение с Эпштейном вызвало публичную критику в адрес Алекса Акосты, который тогда был прокурором Южной Флориды и согласился на сделку с Эпштейном.

Большинство девушек Эпштейна были несовершеннолетними, и могли предоставлять свои "услуги" влиятельным политикам и известным звездам шоу-бизнеса.