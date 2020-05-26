В Казахстане приговорили к 4,5 годам тюрьмы боевика "ДНР"

Евгений Щербак с 2016 года был объявлен в розыск по подозрению в наемничестве

В Казахстане суд приговорил жителя города Костанай Евгения Щербака к 4,5 годам лишения свободы за участие в войне на Донбассе на стороне боевиков. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.

"Согласно приговору суда от 21 мая 2020 года, Евгений Щербак признан виновным по статье 172 (участие в иностранных вооруженных конфликтах) Уголовного кодекса республики, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев", — сообщила изданию пресс-служба суда.

Щербак воевал на Донбассе с 2014 года в составе батальона "Спарта" боевиков так называемой "ДНР". В Казахстане с 2016 года он был объявлен в розыск по подозрению в наемничестве.

С января 2017 года Щердак жил в Петербурге у своей тети, после того как не смог попасть в "ДНР" из отпуска. В сентябре 2018 года он был задержан полицией и помещен под стражу как разыскиваемый в Казахстане за наемничество. В октябре 2018 года его выпустили из СИЗО и дали направление на оформление документов о временном убежище. Однако в итоге в предоставлении убежища ему отказали и снова задержали 22 декабря 2019 года в Челябинске. В апреле его выдворили в Казахстан.

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