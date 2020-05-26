В Китае в 98 лет умер основатель одной из крупнейших в мире сетей казино

Сейчас в его империю входит половина казино Макао, называемого азиатским Лас-Вегасом

В возрасте 98 лет в Китае умер основатель крупнейшей в Азии сети казино миллиардер Стэнли Хо, сообщила South China Morning Post.

Налоговые поступления от принадлежавших Хо казино составляли половину всех доходов Макао (Аомынь) – специального административного района Китая, который часто называют азиатским Лас-Вегасом.

По данным на 2018 год, когда Хо отошел от дел, его личное состояние оценивалось в $6,4 млрд.

Хо родился в 1921 году в состоятельной семье, но она вскоре разорилась. Во время Второй мировой войны он бежал в Макао. Эта территория тогда была португальской колонией и сохраняла нейтралитет. Хо работал на компанию, которая занималась контрабандой. Он заработал свой первый миллион, когда ему было 24 года, признавался сам бизнесмен.

К началу 1990-х налоговые поступления от игорных операций Хо составляли половину всех доходов правительства Макао. Его бизнес процветал даже после того, как Макао перешел под китайскую юрисдикцию в 1999 году (тогда азартные игры в Китае были разрешены только на территории Макао). Сейчас на долю сети казино, основанной Хо, приходится около половины из 40 заведений в Макао, а также крупные игровые комплексы в Португалии.

На протяжении многих лет он пытался расширить свою империю казино в Северной Америке и Австралии, но ему мешали подозрения в связях с триадами, которые он всегда отрицал.

У Хо было четыре брака, в которых родились 16 детей.

"Смерть Хо – это большая потеря для Гонконга", – сказал Стюарт Леунг Чикин, председатель Ассоциации операторов рынка недвижимости Гонконга, председателем которой Хо был 20 лет, до 2011 года.

Хо также известен миллиардами долларов, которые он отдал на благотворительность. Его имя увековечено в 12 музеях, больницах и спортивных центрах в Гонконге и Макао. Он также известен тем, что заплатил 2,57 млн гонконгских долларов за самый крупный белый трюфель на благотворительном аукционе.

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