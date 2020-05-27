"Какой-то карлик из Украины". Шредер оскорбил украинского посла в Германии

Бывший канцлер ФРГ уверен, что заявления посла Украины в Берлине "никого не интересуют"

Бывший канцлер Германии, а ныне главой совета директоров "Роснефти", Герхард Шредер оскорбил украинского посла в Берлине Андрея Мельника, назвав того "каким-то карликом из Украины". Так он сказал в выпуске своего подкаста, премьера которого состоялась 26 мая, пишет DW.

Мельник недавно раскритиковал Шредера за его пророссийскую позицию, назвав его "топ-лоббистом Кремля". Шредер, в свою очередь, в подкасте заявил, что ЕС и РФ "не стоит донимать друг друга санкциями".

"Я пытался указать, что это справедливо и по отношению к России. Почему тогда, то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?", – сказал Шредер.

Ведущий подкаста подсказал Шредеру, что Мельник действительно посол.

"Да, да, какой-то карлик из Украины, какие-то критические... Это никого не интересует, даже в Германии", – отреагировал экс-канцлер, не называя посла по имени.

В немецких СМИ в целом положительно восприняли подкаст Шредера, отметив, что его интересно слушать, и экс-канцлер во многом остался верен себе. Но слово "карлик" в адрес украинского посла многих неприятно удивило.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пари, что аннексированный Россией Крым вернется в Украину.

Герхард Шредер является главой совета директоров государственной компании "Роснефть" с 2017 года и председателем совета акционеров "Nord Stream AG" (с 2016). Он известен своими призывами к оправданию аннексии украинского Крыма и снятию с России санкций.

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