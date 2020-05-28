Статистика пандемии коронавируса на 28 мая: в США почти 400 тысяч выздоровевших

Первое место по количеству случаев и смертей занимают США

По состоянию на утро 28 мая в мире заразились коронавирусом 5 млн 693 тыс. человек. Скончались от COVID-19 355 тыс., а выздоровели 2 млн 350 тыс. пациентов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Первое место по количеству случаев и смертей занимают США (1 699 933 подтвержденных случаев, из которых 100 442

завершились летальным исходом). Выздоровели там 391 тыс. пациентов.

На втором месте находится Бразилия, общее число заразившихся коронавирусом с начала эпидемии в стране достигло 411 тыс. человек, умерли 25 598, выздоровели – 166 тыс.

На третьем месте по количеству инфицированных находится РФ (362 тыс.) При этом в России наблюдается низкая смертность – скончались 3,8 тыс., а выздоровели 131 тыс.

Статистика коронавируса в других странах из ТОП-10 по количеству зараженных:

4. Великобритания (268 тыс. инфицированных, 37,5 тыс. из них умерли)

5. Испания (236 тыс. инфицированных, 27,1 тыс. из них умерли)

6. Италия (231 тыс. инфицированных, 33 тыс. из них умерли)

7. Франция (183 тыс. инфицированных, 28,5 тыс. из них умерли)

8. Германия (181 тыс. инфицированных, 8,4 тыс. из них умерли)

9. Турция (159 тыс. инфицированных, 4,4 тыс. из них умерли)

10. Индия (158 тыс. инфицированных, 4,5 тыс. из них умерли)

Как ранее сообщал Фокус: