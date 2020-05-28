Нефти в России хватит на 35 лет, газа – на 50, – Счетная палата РФ

Также в Счетной палате предупреждают: сырьевая база РФ в ее нынешнем виде не помжет России построить сильную экономику

Россия не сможет в своем экономическом росте опереться на свою нынешнюю сырьевую базу. Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ.

"При всем богатстве и многообразии минерально-сырьевая база РФ в ее нынешнем состоянии имеет риски стагнации и не может служить драйвером экономического роста", – признают в Счетной палате.

Одним из факторов, которые сдерживают развитие этой сферы, эксперты видят отношение РФ к инвесторам, которых останавливает отсутствие эффективных экономических стимулов и длительный процесс получения разрешительной документации на геологическое изучение недр (от 180 до 300 дней).

Также в Счетной палате напоминают, что многие геологические отчеты, созданные в период СССР, остаются засекреченными. К тому же они хранятся на бумажных носителях. В этой связи эксперты предлагают рассекретить эти отчеты и оцифровать их.

Кроме того, СП оценила запасы нефти и газа в России: нефти должно хватить на 20 лет (с учетом трудноизвлекаемой нефти – на 35 лет), а газа – на 50 лет. В то же время, "сухим газом" РФ обеспечена "существенно ниже", признают эксперты.

Как ранее сообщал Фокус:

15 мая Беларусь сообщила, что начинает принимать поставки нефти из США. Первый танкер с 80 тыс. тонн сырья ждут уже в июне в порту Клайпеды.