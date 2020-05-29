Статистика пандемии коронавируса на 29 мая: в США более 100 тысяч смертей

Первое место по количеству случаев и смертей занимают США

По состоянию на утро 29 мая в мире заразились коронавирусом 5 млн 810 тыс. человек. Скончались от COVID-19 360 тыс., а выздоровели 2 млн 416 тыс. пациентов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Первое место по количеству случаев и смертей занимают США (1 721 750 подтвержденных случаев, из которых 101 617

завершились летальным исходом). Выздоровели там 399 тыс. пациентов.

На втором месте находится Бразилия, общее число заразившихся коронавирусом с начала эпидемии в стране достигло 438 тыс. человек, умерли 26 754, выздоровели – 177 тыс.

На третьем месте по количеству инфицированных находится РФ (379 тыс.) При этом в России наблюдается низкая смертность – скончались 4,1 тыс., а выздоровели 150 тыс.

Статистика коронавируса в других странах из ТОП-10 по количеству зараженных:

4. Великобритания (270 тыс. инфицированных, 37,9 тыс. из них умерли)

5. Испания (237 тыс. инфицированных, 27,1 тыс. из них умерли)

6. Италия (231 тыс. инфицированных, 33 тыс. из них умерли)

7. Франция (186 тыс. инфицированных, 28,6 тыс. из них умерли)

8. Германия (182 тыс. инфицированных, 8,4 тыс. из них умерли)

9. Индия (165 тыс. инфицированных, 4,7 тыс. из них умерли)

10. Турция (160 тыс. инфицированных, 4,4 тыс. из них умерли)

Как ранее сообщал Фокус: