Саммит G7 может пройти в Белом доме, в формате личной встречи, – пресс-секретарь Трампа

2020-05-29 10:35:00

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Идею положительно оценили лидеры стран большой семерки

В Белом доме заявили, что  лидеры стран G7 поддерживают возможность провести саммит группы не в виртуальном формате, а с глазу на глаз в Вашингтоне уже в следующем месяце.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь администрации Трампа Кейли МакЭнани, сообщает Укринформ.

"Мы ставим себе цель, чтобы он (саммит G7 – ред.) состоялся именно в это время",  – сказала МакЭнани, отвечая на вопрос, планируется на июнь саммит в Белом доме.

По ее словам, эту идею поддержали другие участники формата.

"Я узнала об этом два дня назад, и мне сказали, что эта идея имеет положительный отзыв со стороны мировых лидеров. Поэтому мы ставим целью, чтобы это произошло здесь (в Белом доме – ред.)",  – подчеркнула пресс-секретарь администрации президента США.

Напомним, из-за коронавирусной пандемии президент США Дональд Трамп ранее отменил встречу лидеров стран G7 в Кэмп-Дэвиде, США, которая должна была состояться в июне этого года.

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