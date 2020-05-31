Гонконг преткновения. Зачем Пекин разменивает финансовый хаб на возможность раздавить несогласных

Массовые протесты в Гонконге начались еще в прошлом году, когда местные власти собирались принять закон об экстрадиции. Основные опасения тогда были связаны с тем, что Китай может распространить действие закона не только на уголовников, но и на тех, кто критикует Си Цзиньпина и Коммунистическую партию. Под натиском протестующих законопроект был снят с рассмотрения, а позже и вовсе отменен. Массовые волнения затихли, чему немало поспособствовала и пандемия коронавируса, а тем временем Пекин нашел другой способ "приструнить" мятежный административный округ — теперь с помощью принятия закона о национальной безопасности. Какие последствия будет иметь противостояние в Гонконге для города и мира, и почему Пекин идет на конфронтацию, несмотря на риски для экономики, рассказывает Фокус

Чтобы понять, как сильно китайские спецслужбы влияют на жизнь в Гонконге, стоит обратить внимание на дело Мартина Ли — 82-летнего правозащитника и политика, одного из авторов Основного закона Гонконга и основателя партии Объединенные демократы Гонконга. В апреле Мартин Ли, как сообщает The Guardian, был арестован у себя дома, одновременно были задержаны другие уважаемые граждане города. Всем были предъявлены обвинения в участии в незаконных демонстрациях. Как отметил сам Мартин Ли, на него уже заведено аналогичное уголовное дело на материковом Китае, и если бы закон об экстрадиции, который пытались принять в 2019 году, остался в силе, то ему бы пришлось предстать перед судом, который даже самые рьяные сторонники Коммунистической партии, не считают независимым и беспристрастным.

Что изменит закон о национальной безопасности Гонконга

Как отмечает South China Morning Post, новый закон о национальной безопасности в Гонконге предназначен для "предотвращения, прекращения и наказания" угроз национальной безопасности Китая на территории Гонконга. В определение этих угроз входят сепаратизм, подрывная деятельность, терроризм и иностранное вмешательство в дела города.

В отличие от предыдущего закона об экстрадиции, этот документ будет принят Всекитайским собранием народных представителей в Пекине в обход законодательных процедур Гонконга, что чиновники коммунистического Китая объясняют "сложной политической обстановкой" в административном округе. Как указывает The Guardian, на местных выборах в ноябре 2019 года 90% избирателей Гонконга поддержали продемократические партии и Пекин стремится избежать нового унижения на выборах в законодательные органы, которые пройдут в этом году.

Несмотря на чувствительность вопроса, информации о новом законе пока немного. Местные правозащитники опасаются, что документ позволит работать на территории города правоохранителям с материка, ограничит свободу слова из-за слишком широкой трактовки подрывной деятельности и сепаратизма, будет противоречить местным законам, защищающим права человека, и позволит рассматривать дела политических активистов неким "специальным судом", сформированным коммунистическими чиновниками.

Стоит отметить, что еще в 2003 году правительство Гонконга попыталось принять закон о национальной безопасности, предусмотренный ст. 23 Основного закона Гонконга. После массовых протестов, в которых приняли участие около 500 тыс. жителей города, документ был отозван.

Новый китайский закон для Гонконга вступит в силу после того, как его опубликуют по распоряжению главы города Кэрри Лам. Вероятнее всего, глава города и правительство не окажут сопротивления, так как система выборов исполнительного секретаря Гонконга исключает нелояльных Пекину кандидатов.

По мнению гонконгской оппозиции, документ позволит отсекать неугодных кандидатов в городской парламент, а также преследовать за критику КНР.

Протесты в Гонконге

На фоне очередной атаки на права и свободы административного округа, протесты в Гонконге возобновились с новой силой. 24 мая тысячи людей вышли на улицы, несмотря на пандемию коронавируса. Уже спустя несколько дней гонконгской полицией были арестованы более 500 человек. Жители города говорят, что закон фактически лишит их автономного статуса. Они также опасаются, что США могут официально признать утрату автономии Гонконгом, из-за чего город потеряет статус мирового финансового центра.

Из-за действия карантина сегодня в Гонконге не разрешено проводить массовые мероприятия. За нарушение этого правила предусмотрена ответственность до 6 месяцев тюрьмы или штраф в размере до 2 тыс. гонконгских долларов (около 250 долларов США). При этом полиция отказывает в согласовании любых митингов и собраний, ссылаясь на эпидемию, что позволяет задерживать и привлекать к ответственности всех протестующих, попавшихся под руку.

Специальные констебли помогают полиции подавить протесты. Фото: K.Y. Cheng

Полиция применяет слезоточивый газ против протестующих. Фото: Photo: Sam Tsang

Протестующие штурмуют административные здания. Фото: Nora Tam

Чем грозит потеря автономии Гонконгом

Гонконг — бывшая британская колония, переданная Китаю под обязательство придерживаться принципа "одна страна, две системы". Суть этого принципа, изобретенного Дэн Сяопином, и подробно изложенного в Объединённой китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга, сводилась к сохранению капиталистической экономики города, его валюты и законодательной системы как минимум до 2047 года.

Дэн Сяопин придерживался своего принципа. Тот же человек, который подавил танками студенческие протесты на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года, не вмешивался в мероприятия, которые каждый год проходят в Гонконге в память о погибших.

"Гонконг не только сыграл ключевую роль в привлечении инвестиций в Китай, но также был местом, где расцветали информация и идеи, не приживающиеся на материковой части Китая, местом, где шпионы со всего мира похищали друг у друга секреты, гражданские активисты создавали организации, а верующие могли свободно собираться вместе", — говорится в статье The Guardian. Британское издание подчеркивает, что "Китай фактически разорвал соглашение, которое он подписал с правительством Тэтчер".

Такие действия властей в Пекине вызвали недовольство у политиков и дипломатов по всему миру. Под обращением с критикой закона подписались более 200 политиков из 23 стран мира, среди которых — последний британский губернатор колонии Крис Паттен, экс-министр иностранных дел Великобритании Малкольм Рифкинд, американские сенаторы и конгрессмены, а также парламентарии из Великобритании, стран ЕС, Новой Зеландии, Канады, Австралии, Индии, Индонезии, Южной Кореи и Малайзии.

Не остались в стороне и США, которые еще в 1992 году предоставили Гонконгу особый торговый статус, для сохранения которого глава Госдепа США должен ежегодно подтверждать Конгрессу, что административный округ остается автономным. Однако в среду, 27 мая, Майк Помпео сообщил, то Гонконг больше не может считаться таковым.

И хотя отзыв торговых привилегий со стороны США в зарубежных СМИ сравнивают со взрывом ядерной бомбы, местные экономисты более осторожны в своих оценках, поскольку финансовые санкции могут затронуть американские компании, а введение пошлин на товары не будет иметь существенного влияния на экономику города. Эксперты также отмечают, что Вашингтон пока не может похвастаться способностью мобилизировать союзников для выработки какой-то внятной долгосрочной стратегии по отношению к Китаю и Гонконгу, которые в ответ попытаются расширить сотрудничество, особенно в сфере технологий, со странами ЕС и Японией.

"Решение США уменьшит значение Гонконга как для Китая, так и для остального мира, а также приведет к упадку китайской экономики", — считает директор Азиатского глобального института при университете Гонконга, профессор финансов Чен Живу. По его словам, которые приводятся в статье South China Morning Post, удаление Гонконга, выступающего буфером между Китаем и странами Запада приведет к столкновению двух "противоборствующих режимов".

"Когда Гонконг превратится в обычный город Китая, столкновение станет на 100% прямым. В результате будет подорвана способность Китая развиваться, мирным или иным путем", — отмечает профессор.

Тем временем в Британии звучат призывы облегчить получение гражданства жителям Гонконга с британским паспортом BN(O), а Мартин Ли — гонконгский политик и юрист, упоминавшийся в начале этого материала, обратился к США и Великобритании со страниц Wall Street Journal, с просьбой дать жителям Гонконга возможность сбежать оттуда. Аналогичную идею выдвинул и колумнист Bloomberg Эли Лейк, который предложил наказать Китай, предоставив американское гражданство гонконгцам, которые не хотят жить в тоталитарном государстве.

Рождение националистического Китая

По мнению Криса Паттена, последнего британского губернатора Гонконга, Запад должен перестать быть наивным по отношению к Си Цзиньпину, который не просто так идет на риски, связанные с возможным оттоком капитала и потерей ключевого финансового хаба, привлекающего деньги в экономику Китая

"Мы давно прошли этап, когда мы, не желая новой Холодной войны, должны были реагировать на тот факт, что Си ее хочет. Желая с помощью угроз добиться того, чего, как ему кажется, хочет Китай", — цитирует Паттена Reuters.

Многие эксперты высказывают опасения, что Пекин не остановится на одном только Гонконге, а следующей целью китайских коммунистов станет независимый Тайвань.

"Жесткие меры по отношению к Гонконгу — всего лишь последний пример воинственного националистического поведения, направленного как против внутренних, так и внешних целей в этом году. Эти действия — продолжение все более националистической риторики, которая льется с вершины китайского правительства", — пишет тайваньский журналист Хилтон Йип в материале для американского журнала Foreign Policy.

Автор также отмечает, что Пекин не беспокоится о том, как снизить градус напряжения среди жителей Гонконга и готов пожертвовать его статусом финансового центра ради политического доминирования.

В материале перечисляются страны, с которыми Китай вступил в дипломатические, торговые и военные конфликты в последние месяцы: Австралия, Нидерланды, Новая Зеландия, Франция, Индия, Вьетнам, Япония, Малайзией и Казахстаном. Конфликты были вызваны сотрудничеством других стран с Тайванем, расследованием происхождения коронавируса и территориальными претензиями.

Аналогичным образом, только куда более агрессивно, китайские власти ведут себя внутри страны, арестовывая и похищая критиков, закрывая приложения для публикации анекдотов и координируя онлайн-травлю диссидентов.

"Агрессивные выпады в сторону других стран и государственных чиновников предназначены для создания ощущения осажденной крепости у китайской публики. Как отмечают эксперты, эта риторика, которая не добавляет Китаю друзей за границей, в первую очередь предназначена для внутреннего потребления", — пишет Хилтон Йип, который отмечает нерациональность такого поведения на международной арене в условиях, когда Китай критикуют за утаивание информации о коронавирусе, поставки бракованных средств защиты и подавление протестов в Гонконге.

"Китайский национализмм будет усиливаться и в скором времени найдет новые цели. Это плохие новости для мира и соседей Китая", — резюмирует журналист.

По мнению редакции New York Times, итог кризиса в Гонконге будет иметь последствия для Тайваня, а также окажет влияние на дальнейшее поведение Китая на международной арене.

"Вопрос в том, есть ли у Трампа рычаги, поддержка или желание для борьбы", – пишет издание, которое отмечает, что следующими целями Си Цзиньпина станут Тайвань и богатые ресурсами воды Южно-Китайского моря.